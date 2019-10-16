Edirne yavru kedi ilk adımlarını yürüteçle attı

Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından sokakta bulunan arka ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yavru kediye oyuncak kamyonetten yürüteç yapıldı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu'nda okuyan Hatice Hale Nur Punar ve Kerim Filiz, Kırcasalih beldesinde arka ayaklarının felçli olması nedeniyle yürüyemeyen yavru bir kediyi yolda buldu. Kediye Edirne'ye getiren öğrenciler,

durumu Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'na iletip yardım istedi. Tanrıkulu'nun girişimi ile yavru kedi Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Barınak veterineri Mustafa Karadağ, 'Negro' ismi verilen kedi için oyuncak kamyonetten yürüteç yaptı. Karadağ, yavru kedinin hayatını kolaylaştırabilmek adına bu yönteme başvurduklarını belirterek, Kedimiz buraya felçli geldi. Arka bacaklarında kas erimesinden kaynaklı his kaybı var, sonuç itibariyle yürüyemiyor. Biz de bu oyuncak arabayı biraz değiştirerek ona biraz basit usullü yürüteç yapmayı planladık. Henüz çok küçük ve zayıf olduğu için biraz zorlanıyor ama zamanla biraz alıştırma yaparak bu güçlüğü aşacağını düşünüyorum. Onun yaşam kalitesini arttırmak açısından böyle bir şey yaptık. Başarısız olursak daha konforlu bir yürüteç için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da, sokak hayvanlarının daha konforlu ve sağlıklı yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Tanrıkulu, Onu elime alıp arka ayaklarına baktığımda içim acıdı. Arka ayakları tamamen ezilmiş ve sürünerek yürümeye çalışıyordu. Yavru kediyi ekibe verirken 2 güzel öğrencimizin de gözleri doldu. Ben de oyuncak bir kamyonet bulunmasını ve kedinin vücudunu kasasına koymayı önerdim. Çünkü kedinin ön ayakları sağlamdı ve kediye uygun bir yürüteç yapmayı teklif ettim. Çünkü yerde süründükçe karnında yaralar açılacaktı. Gençlerin duyarlılığı beni çok mutlu etti. Biz de Edirne Belediyesi olarak elimizden geldiğince, Belediye Başkanımızın sokak canlarıyla ilgili talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir can ve inşallah mutlu olur. Yaşaması için de elimizden geleni yapacağız diye konuştu.