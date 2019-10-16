Son Dakika Haberleri: Edirne yavru kedi ilk adımlarını yürüteçle attı
Son Dakika Güncel Edirne yavru kedi ilk adımlarını yürüteçle attı

Edirne yavru kedi ilk adımlarını yürüteçle attı

44 dakika önce

Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından sokakta bulunan arka ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yavru kediye oyuncak kamyonetten yürüteç yapıldı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından sokakta bulunan arka ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yavru kediye oyuncak kamyonetten yürüteç yapıldı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu'nda okuyan Hatice Hale Nur Punar ve Kerim Filiz, Kırcasalih beldesinde arka ayaklarının felçli olması nedeniyle yürüyemeyen yavru bir kediyi yolda buldu. Kediye Edirne'ye getiren öğrenciler,

durumu Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'na iletip yardım istedi. Tanrıkulu'nun girişimi ile yavru kedi Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Barınak veterineri Mustafa Karadağ, 'Negro' ismi verilen kedi için oyuncak kamyonetten yürüteç yaptı. Karadağ, yavru kedinin hayatını kolaylaştırabilmek adına bu yönteme başvurduklarını belirterek, Kedimiz buraya felçli geldi. Arka bacaklarında kas erimesinden kaynaklı his kaybı var, sonuç itibariyle yürüyemiyor. Biz de bu oyuncak arabayı biraz değiştirerek ona biraz basit usullü yürüteç yapmayı planladık. Henüz çok küçük ve zayıf olduğu için biraz zorlanıyor ama zamanla biraz alıştırma yaparak bu güçlüğü aşacağını düşünüyorum. Onun yaşam kalitesini arttırmak açısından böyle bir şey yaptık. Başarısız olursak daha konforlu bir yürüteç için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da, sokak hayvanlarının daha konforlu ve sağlıklı yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Tanrıkulu, Onu elime alıp arka ayaklarına baktığımda içim acıdı. Arka ayakları tamamen ezilmiş ve sürünerek yürümeye çalışıyordu. Yavru kediyi ekibe verirken 2 güzel öğrencimizin de gözleri doldu. Ben de oyuncak bir kamyonet bulunmasını ve kedinin vücudunu kasasına koymayı önerdim. Çünkü kedinin ön ayakları sağlamdı ve kediye uygun bir yürüteç yapmayı teklif ettim. Çünkü yerde süründükçe karnında yaralar açılacaktı. Gençlerin duyarlılığı beni çok mutlu etti. Biz de Edirne Belediyesi olarak elimizden geldiğince, Belediye Başkanımızın sokak canlarıyla ilgili talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir can ve inşallah mutlu olur. Yaşaması için de elimizden geleni yapacağız diye konuştu.

Edirne yavru kedi ilk adımlarını yürüteçle attı

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ozan'ın formasını giydiği Schalke'den asker selamı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil Asker selamı veren Türk sporculara, komandolar Tel Abyad'dan selam gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne yavru kedi ilk adımlarını yürüteçle attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]