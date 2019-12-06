Son Dakika Haberleri: Edirne yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı
Son Dakika Güncel Edirne yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı - Son Dakika

Edirne yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı

6 saat önce

Yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandıEdirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman (80), kamyonun çarpmasıyla yaralandı.

Yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman (80), kamyonun çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi'nden, İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapan Remzi Bolat (47) yönetimindeki 34 JC 6227 plakalı kamyon, caddeden yaya geçidini kullanarak, yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman'a çarptı. Danışman yaralanırken, kazayı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarıları üzerine durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Sabriye Danışman, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Bolat, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Edirne yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı

Danışman, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın hayranına "Arka odaya geçelim" diyen Can Yaman İtalya'da Survivor programını sunacak
Rapçi Slowthai, gösterisinde bir kadın hayranının ağzına tükürdü Ölüme sürükleyen cinsel istismar olayında sanığın ifadeleri ortaya çıktı Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:35:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]