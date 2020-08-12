EDİRNE Yayayı yumruklayan, akli dengesi bozuk kişiye linç girişimi - Son Dakika

Yayayı yumruklayan, akli dengesi bozuk kişiye linç girişimi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan ve yarı çıplak dolaşarak, yoldan geçen kişiye yumruk atan Ö.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Ö.V., araya giren kişilerce olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay, Büyük Cami Mahallesi Dr. Tayyip Akalın Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve yarı çıplak halde caddede dolaşan Ö.V., yoldan geçen İ.Ç.'ye saldırarak, yumruk attı. Bu sırada çevredekiler, Ö.V.'ye tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik, olay yerine gelen polis ekiplerince yatıştırıldı. Bölgeden yürüyerek, uzaklaşan Ö.V., bir süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı için ifadesi alınmayan şüpheli, hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

Ö.V.'nin, cuma günü de Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde çıplak yürürken, polis tarafından yakalandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan Ö.V.'nin, tedavi edilmek üzere hastaneye yatırılması için savcılıkça çalışma yapıldığı belirtildi.

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HABER Ünsal YÜCELKEŞAN (Edirne), (DHA)