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Son Dakika Güncel Edirne'ye 8 yeni mesire alanı

Edirne'ye 8 yeni mesire alanı

8 saat önce

Edirne İl Özel İdaresi ve Çevre Koruma Vakfı'nın katkılarıyla sekiz ilçede yeni mesire alanlarının hizmete sunulduğu bildirildi.

Edirne'ye 8 yeni mesire alanı, System.String[]

Edirne İl Özel İdaresi ve Çevre Koruma Vakfı'nın katkılarıyla sekiz ilçede yeni mesire alanlarının hizmete sunulduğu bildirildi.

Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı dördüncü bileşimi, Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde gerçekleştirildi.


Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli, mesire alanlarıyla ilgili sunduğu raporda, vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirebileceği yeni mesire alanları oluşturulduğunu söyledi.

Edirne Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi ve Çevre Koruma Vakfı'nın ortaklığında çalışmaların yürütüldüğünü belirten Gümülcineli, şunları kaydetti:

"Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Edirne'ye atanmasıyla birlikte İl Özel İdaresi iş ve işlemlerinde görev alanlarında sorumluluklarımız devam ederken, idaremiz kabuk değiştirmiş ve kanunun verdiği yetkileri tam anlamıyla kullanmaya başlamıştır. Yalnız köyler değil, ilçelerimizde de Edirne halkının ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında birçok ilçemizde yatırım ve hizmetlerimiz devam etmektedir. Halkımızın sosyalleşmesi, ailece hafta sonları piknik yapabilecekleri mesire alanlarının düzenlenmesi Valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla yapılmıştır. Bu kapsamda sekiz ilçemizde yeni mesire alanları halkımızın hizmetine sunulmuştur."

Gümülcineli, çalışmalar kapsamında İl Özel İdare'nin sekiz ilçedeki yeni mesire alanlarının yol, içme suyu, otopark gibi alanlarında çalışma yaptığını sözlerine ekledi.

Mecliste gündem dışı söz alan Havsa İl Genel Meclis Üyesi Serdar Çığla ise Havsa ve köylerinde yaşanan elektrik kesintilerini gündeme getirdi.

Çığla, kesintilerden dolayı tarım ve hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların mağdur olduğunu iddia etti.

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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