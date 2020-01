Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunan turistler 270 milyon Euro bıraktı - Son Dakika

EDİRNE'ye, geçen yıl alışveriş için 2 milyon 736 bin 865 Bulgar ve Yunan turist geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, 2019'un Edirne için çok parlak geçtiğini belirterek, "Gelen Yunan ve Bulgar turistin kentte harcadığı para ile ilgili yaptığımız anketlerde kişi başı yaklaşık 100 Euro harcıyorlar. Buna göre 270 milyon Euro ülke ekonomisine katkı sağlandı. Bu da sevindirici. 2020 hedefimizde 5 milyon Yunan- Bulgar turisti ağırlamak" dedi.

Edirne, geçen yıl, komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin akınına uğradı. Dövizde kur farkı nedeniyle alışveriş için özel araçlar ve turlarla kente gelen turistler, gıdadan tekstile hemen her şeyi satın alıyor. Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı verilerine göre Edirne'ye, 2 milyon 166 bin 483 bin Bulgar, 570 bin 382 Yunan turist giriş yaparken, iki ülke vatandaşlarını sayısı 2 milyon 736 bin 865 oldu. Özellikle hafta sonlarını tercih eden Bulgar ve Yunan turistler, alışverişlerini yaparken, geceleri otellerde konaklıyorlar.

'270 MİLYON EURO HARCADILAR'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, alışveriş için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin 2019 yılında 270 milyon Euro harcayarak, ülke ekonomisine ciddi oranda döviz girdisi sağlandığını söyledi. Yunan ve Bulgar turistin döviz kur farkı nedeniyle Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyleyen Zıpkınkurt, "Edirne için 2019 yılı çok parlak bir yıl oldu, Yunan ve Bulgar turist sayısında artış var. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl Edirne için hedef belli oldu. Geçen yıl Edirne'ye gelen Yunan ve Bulgar turist sayısına göre 2020- 2021 yıllarında hedefimiz komşu 2 ülkeden 5 milyon turistin gelmesi. Bunlar bizim için sevindirici. Geçen yıl 2 milyon 700 bin civarında Yunan ve Bulgar turist ağırladık. Gelen Yunan ve Bulgar turistin kentte harcadığı para ile ilgili yaptığımız anketlerde kişi başı yaklaşık 100 Euro harcıyorlar. Buna göre 270 milyon Euro ülke ekonomisine katkı sağlandı. Bu da sevindirici. Dolayısıyla esnafımız da mutlu, turizm şirketleri de durumdan memnun. 2020 hedefimizde 5 milyon Yunan- Bulgar turisti ağırlamakla beraber yerli ve yabancı turist sayısında 2023'e kadar 10 milyona çıkarmak" dedi.

'HİZMET SEKTÖRÜNDE BÜYÜME VAR'

Zıpkınkurt, Edirne'de hizmet sektöründe hızlı büyüme olduğuna dikkat çekerek, "Edirne'de hizmet sektöründe çok ciddi bir büyüme var. Bunun dışında tekstilden konfeksiyona, gıdadan kozmetiğe, aklınıza ne gelirse her şeyi alıyorlar. Bu nedenle Edirne'de yeni mağazalar açılıyor. Edirne yeni markalarla tanışıyor, bu bizim için sevindirici. Edirne tam anlamıyla bir turizm kenti oldu. Edirne Valiliği , Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf Odası ile birlikte, esnafa ücretsiz Yunanca ve Bulgarca kurslar veriyoruz. Bu kurslar tüm yıl devam ediyor. Bu kursa katılanlara basit iletişim kurma öğretiliyor. Esnafımız da bu kurslardan çok memnun" diye konuştu.

ESNAF SATIŞLARDAN MEMNUN

Kent pazarında tezgah açarak kıyafet satan Mehmet Can , satışlardan memnun olduklarını söyledi. Pazara en çok Bulgar turistin geldiğini söyleyen Can, "Bulgar turistler sabahın erken saatlerinde gelip alışveriş yapıyorlar. Kur farkı nedeniyle toptan satışta yapıyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.

Pazardaki bir esnaf da satışlardan memnun olduğunu ifade ederek Yunan ve Bulgar turistin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

'HER ŞEY ÇOK UCUZ'

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşardığı Kırcaali kentinden ailesiyle alışveriş için Edirne'de kent pazarına gelen Hasan Ahmetov, "Burada her şey yarı fiyatına. Her şeyi buradan satın alıyoruz. Ucuz olmasının yanı sıra Türk malları daha kaliteli. Her hafta sonu Edirne'ye gelip tekstilden gıdaya alışveriş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

NİŞAN ÇİKOLATASINI EDİRNE'DEN ALDI

Bulgaristan'dan yaşayan soydaşlardan Osman Mustafa, nişan çikolatasını Edirne'de aldığını belirterek, "Önümüzdeki hafta nişanlanıyorum. Bu nedenle Edirne'ye gelip nişan alışverişi yaptık. Buradan nişan çikolatamızı, kıyafet ve ev ihtiyaçlarını karşıladık. Fiyatlar çok uygun" diye konuştu.