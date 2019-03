Edirne'ye Balkanlardan Alış Veriş Akını

EDİRNE'ye alışveriş için Yunanistan ve Bulgaristan 'dan gelen turistlerin akını devam ederken, Balkanların diğer ülkelerinde yaşayanlarda kenti keşfetti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'ye sadece Yunan ve Bulgar turistler gelmiyor. Son günlerde Makedonya Hırvatistan ve Sırbistan 'dan misafirlerimiz gelmeye başladı. Edirne bir turizm cenneti olmaya aday dedi. Türkiye 'de geçtiğimiz yıl 3 milyon turist sayısıyla İstanbul Antalya 'nın ardından 3'üncü sırada yer alan Edirne, Yunan ve Bulgar turistin akınına uğramayı sürdürüyor. Hafta sonunda kente gelen Yunan ve Bulgar turistler, pansiyonlar dahil 4 bin yataklı kentte tüm odaları doldurdu. Sınır Edirne'ye komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan 3 bin binek araç ile 150 otobüs olmak üzere hafta sonu 20 binden fazla turistin kentte geldiği belirtildi. Türkiye'de kur farkı nedeniyle, gıdadan, tekstile hemen her kalemden ülkelerinden daha ucuza ürünleri satın alan Yunan ve Bulgar turistler, hafta sonlarını aileleriyle Edirne'de geçirip bol bol alış veriş yapıyor. 162 bin nüfuslu Edirne'de cadde ve sokaklarda Yunan ve Bulgar plakalı araçların yoğunluğu da yaşanıyor.'BALKANLARLARIN ALIŞVERİŞTE CAZİBE MERKEZİ'Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkanların alışverişte cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Zıpkınkurt, Yunan ve Bulgar turistler uzun zamandan bu yana Edirne'yi ziyaret edip, akşamları da burada kalıyorlar. Bu hafta sonu bir ayrı yoğunluk yaşıyoruz çünkü Yunanların bir tatili var. O tatil dolayısıyla herkes Edirne'yi tercih etti. Edirne konaklamak ve alışveriş yapmak için bir cazibe merkezi. Son günlerde otellerde doluluk oranı mutluluk verici. Yüzde yüz doluyuz. Edirne'de kalacaklar önceden yer ayırtmaları lazım. Edirne'ye sadece Yunan ve Bulgar turistler gelmiyor son günlerde Makedonya, Romanya Hırvatistan ve Sırbistan'dan misafirlerimiz gelmeye başladı. Edirne bir turizm cenneti olmaya aday dedi.'YATIRIMCILARI EDİRNE'YE OTEL YAPMAYA BEKLİYORUZ'Edirne'de otel yatırımına ihtiyaç olduğunu ifade eden Zıpkınkurt, Bir kaç iş adamının kentte 2-3 otel yapma projesi var. İnanıyorum bu oteller yapılırsa daha rahatlamış olacağız. Edirne'ye hafta sonu giren binek aracı sayısı yaklaşık gümrüklerden aldığımız sayılara göre 2 bin tane binek araç, 100 tane civarınsa otobüs geldi. Tabi bu dün aldığımız rakamlar, bugünde hesapladığımızda kentte, 150'e yakın otobüs ile 3 bin binek araç geldi. Otel yatırımı için çok müsait bir ortam var. Yatırımcıları ben Edirne'ye davet ediyorum, Edirne'ye gelsinler otel yapsınlar dedi.'BU DOLULUK ALIŞVERİŞ FESTİVALİ'Edirne'de otellerin yüzde yüz dolu olmasının nedeninin normal bir festival olmadan da yakaladığına vurgu yapan Zıpkınkurt, Şehirde ciğer, kakava ve Kırkpınar festivallerimiz var. Bu festivallerde de tüm otellerimiz dolu oluyor. Bunlarda destekliyor tabi ki. Ancak bizim festivallerden önce bu doluluğumuz alışveriş festivali. İnsanlar günlük ihtiyaçlarını ve haftalık ihtiyaçlarını, Edirne'den karşılıyorlar. Yalnız turizm olarak bakmayalım ticarette de bir hareketlenme var. Ticarette de alışverişte de Edirne çok yol kat etti. Edirne'de gıdadan tekstile her şeyi bulabiliyorlar. Hem en kalitelisini hem en ucuzunu. Dolayısıyla onlar için fiyatta önemli kalitede önemli. Sadece gıda ve tekstille kalmıyor deterjan, oto yedek parçası ve nalbur malzemesi ile aklınıza gelen her şeyi Edirne'den temin ediyorlar diye konuştu.ESNAFA YUNAN CA VE BULGARCA DİL KURSUEdirne'de esnaf başta olmak üzere iş yerlerinde çalışan tezgahtarlara, turiste iyi hizmet vermeleri için Yunanca ve Bulgarca dil eğitimi verdiklerini anlatan Zıpkınkurt, Odamızın açtığı Yunanca ve Bulgarca dil öğrenme kursları devam ediyor. Tüm esnafa ve yanında çalışanlara Yunanca ve Bulgarca konuşmayı öğretiyoruz. En azından günlük konuşacak kadar. Edirne'de turizmle ilgili seferberlik yaptık. Hem çarşı esnafı hem tüccarlar, Ticaret ve Sanayi Odası, belediye tüm birleşenleri biterleştirdik ve Edirne'yi bir alışveriş merkezi haline getirdik. Türkiye'de turistin en fazla geldiği kent İstanbul, Antalya'nın ardından 3 milyon turist sayısı ile Edirne. Hedefimiz bu sayıyı artırıp 2 yıl içinde 5 milyon turiste çıkarmak dedi.'EDİRNE'DE 1 TON CİĞER SATILDI'Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar , Yunanca ve Bulgarca hazırladıkları mönüleri ile turistlerin yoğunluğunu karşılamaya hazır olduklarını belirterek, Edirne'de hafta sonu turistlere 1 ton tava ciğer sattıklarını söyledi. Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda hafta sonu zaman zaman uzun araç kuyrukları yaşandı. - Edirne