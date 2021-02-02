Edirne'ye bir ayda metrekareye geçen yıl aldığının yarısı kadar yağış düştü - Son Dakika

Geçen yıl en kurak günlerini yaşayan Edirne, ocak ayından bu yana sağanaklarla beklediği yağışlara kavuştu.

Son yılların en kurak günlerini geride bırakan kent, geçen yıl yaz aylarında metrekareye 50 kilogram yağış almıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"nda Edirne'de kasım ayında yağışların normale göre, yüzde 96 düştüğü açıklanmıştı.

Aralıkta metrekareye düşen 92 kilogramlık yağışla Edirne'de geçen yıl metrekareye düşen yağış miktarı 506 kilograma ulaşmıştı.

Edirne ve çevresi, ocak ayından bu yana ise sağanaklarla beklediği yağışlara kavuştu.

Geçen ay metrekareye 210 kilogram yağış alan kentte, dünkü yağışlarla metrekareye düşen yağış miktarı bu yıl 233 kilograma ulaştı.

Böylece Edirne'ye bir ayda, metrekareye geçen yıl aldığının yarısı kadar yağış düşmüş oldu.

Meteorolojik tahminlere göre, yağış etkisini yarından itibaren azaltacak.