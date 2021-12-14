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Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu - Son Dakika

Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu

14.12.2021 11:56
Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu

Türk Lirası'nın dolar karşısında erimesiyle beraber, sınır ülkelerden Türkiye'ye akın başladı. Yeni yıl için İran'dan Van'a gelen turistler sayesinde oteller tamamen doldu. Turistler, 10 dolara otelde konaklayıp 2 dolara yemek yiyebiliyor.

Van'daki oteller, yılbaşı için İranlı turistlerin yaptığı 3 günlük rezervasyonla tamamen doldu. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, "Bazı otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda" dedi.

İran'dan 3 günlük yeni yıl tatili için gelecek olan turistler, otellere günler öncesinden rezervasyon yaptırdı. Oteller yılbaşı için tamamen doldu. Kentte, başta otellerin olmak üzere tüm eğlence mekanları yılbaşını dolu geçirecek.

"10 DOLARA OTELDE KONAKLAYABİLİYORLAR"

Yerel ŞehriVan gazetesinin haberine göre; Yunus Yüksel, İranlı turistlerin gelişiyle birlikte kentte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun da esnafa yansıdığını belirterek şöyle konuştu.

Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu

"Pandemi nedeniyle uzun süre İranlılar ülkemize gelemedi. Daha sonra sınır kapılarının açılmasıyla gelmeye başladı. Tabi pandemi günlük yaşantımızı ve turizmi çok etkiledi. İran ve Türkiye'de de özel ve resmi tatil günlerinde konaklama alanında misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Şu an yılbaşı rezervasyonları ilimizde bazı otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. İnşallah daha fazla rezervasyon olur."

"DAHA UCUZ VE UYGUN BİR YER YOK"

"Tabii bu bizim para birimimizin değer kaybetmesiyle buraya daha fazla turistin gelmesi demektir" diye konuşan Yüksel sözlerine "Düşünün, 10 dolara otelde konaklayabiliyorlar, 2 dolara yemek yiyebiliyorlar. Bundan daha ucuz, daha uygun bir yer olamaz. İranlılar, kendi devletlerinde bile bu kadar ucuz yemek yiyebilme imkanı bulamıyor. Tabii bunun yanında alışveriş yapıyorlar. İnşallah daha fazla İranlı gelir buraya." diye konuştu.

"KURUN YÜKSELİŞİ, İRANLI TURİSTLERİN SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTTIRDI"

Döviz kurda yaşanan yükselişle turistlerin satın alma gücünün arttığına dikkat çeken Yüksel, "Daha önce İran İslam Cumhuriyetinin 4 bin 500 tümeni bir Türk lirası iken, şu an 2 bin 200 tümene yaklaşmış durumda. Bu da onlar için daha fazla alışveriş yapabilme imkanı, daha kolay otellerde konaklama imkanı sunduğundan daha fazla turist geleceğine inanıyoruz. Edirne'ye gelen Bulgarlar, İranlılara göre daha avantajlı. Çünkü, İran para biriminin bizim para birimine göre değeri düşük. Turistler yılbaşı için 3 günlük bir tatil için gelecekler. Burada alışverişlerini yapıp, eğlenecekler" diye konuştu.

Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu

İranlılar, Yılbaşı, Turizm, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu - Son Dakika
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