Son Dakika Haberleri: Edirne'ye 'Devlet Tiyatrosu' Kuruluyor

Edirne'ye 'Devlet Tiyatrosu' Kuruluyor

1 saat önce

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kente devlet tiyatrosu kurulması için bakanlıktan onay çıktığını belirterek, "Devlet tiyatrosunun olduğu bir kent olmak ayrıcalık. Bu ayrıcalık Edirne'ye ve Edirneliler'e çok yakışacak" dedi.

Edirne'ye 'Devlet Tiyatrosu' Kuruluyor, System.String[]
EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kente devlet tiyatrosu kurulması için bakanlıktan onay çıktığını belirterek, "Devlet tiyatrosunun olduğu bir kent olmak ayrıcalık. Bu ayrıcalık Edirne'ye ve Edirneliler'e çok yakışacak" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kentte tiyatro ve drama branşında faaliyet gösteren kursiyerler, oyuncular ve yönetmenleri makamında ağırladı. Ziyarette Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayan Canalp, Edirne kent tiyatrosuyla ilgili müjdeli haberi vermek için özellikle bugünü beklediklerini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Edirne'de devlet tiyatrosu kurulacağını, konuyla ilgili onayın çıktığını ifade etti. Canap, "Önümüzdeki dönemde tiyatro sezonunda inşallah devlet tiyatroları Edirne'de açılıyor. Artık Edirneliler, 'bu akşam ne yapalım?' dediklerinde ellerinin altında yeni bir alternatifleri olabilecek, 'hangi tiyaroya gidelim?' diyebilecekler, bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Edirne bir kültür kenti. Kültür kenti olmanın gerekliliklerinden bir tanesi de buydu. Devlet tiyatrosunun olduğu bir kent olmak ayrıcalık. Bu ayrıcalık Edirne'ye ve Edirnelilere çok yakışacak" diye konuştu. 

'YENİ SEZONA YETİŞTİRECEĞİZ'

Tiyatronun da en fazla yaşayabileceği, en güzel talebin bulunabileceği illerin başında Edirne'nin geldiğini söyleyen Vali Canalp, "Bunu en iyi yaşatabilecek halkların içerisinde de Edirne halkı geliyor. Edirne için gerçekten çok güzel olacak. Şu anda bunun için de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Mustafa Kurt'a Edirne için göstermiş oldukları bu teveccühten dolayı da şükranlarımı arz etmek istiyorum. Öte yandan önümüzdeki tiyatro sezonuna yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda açılmasıyla ilgili resmi onaylar çıktı. Bundan sonra fiili olarak tiyatronun sahnesinin yapımı olacak. Geçici olarak kullanmamız gereken belli sahneler olursa da onları da yeni tiyatro sezonuna yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Yani şimdilik 2019-2020 sezonu için geçici bir sahnemiz olur ama ana binayı yetiştirmek için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:00 Kaynak: DHA

Ekrem Canalp, Devlet Tiyatroları, Edirne, Kültür Sanat
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