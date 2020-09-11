Edirne'ye gelen Bulgar turistlere, kendi dillerinde koronavirüs uyarısı - Son Dakika

BULGARİSTAN'ın Türkiye'ye koronavirüs salgını nedeniyle PCR testi zorunluluğu ve karantina uygulamasını kaldırmasının ardından, Bulgar turistler alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Kentte cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı'na gelenlere, Bulgarca anonslarla koronavirüs uyarısı da yapıldı.

Bulgaristan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasını 1 Eylül'de aldığı kararla kaldırdı. Sınır kapılarında uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgar turistler, cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda bol bol alışveriş yaparak, döviz bırakıp, esnafın yüzünü güldürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır işlerin düştüğünü söyleyen esnaf, Bulgar turistin gelmesiyle işlerinin açıldığını söyledi.