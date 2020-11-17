Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri

17.11.2020 09:10
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri, System.String[]

EDİRNE'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı.

EDİRNE'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.

Bulgaristan'ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasının ardından Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarların sayısı, her geçen gün arttı. Bulgaristan'da son günlerde vaka sayılarının artması üzerine ise Edirne'de valilik ve belediye tarafından turistlere yönelik koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Edirne Valiliği, Bulgar turistlerin ülkeye giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçlarının dezenfekte edilerek, ateş ölçümü yapılması ile içinde maske ve hijyen malzemelerinin olduğu kitlerin verilmesini sağlıyor. Belediye ise Bulgarca anonslar yaparak, alışveriş yerlerini valilik ekipleri ile birlikte dezenfekte edip turistlere ücretsiz maske dağıtıyor.

'KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ÇOK İYİ'Bulgaristan'ın Plovdiv kentinden gelene Tülay Uğurlu, "Alışveriş yaptık. Ne ihtiyacımız varsa aldık. Fiyatlar uygun olduğu için sürekli geliyoruz. Özellikle gıda malzemesi çok alıyoruz. Giyecek, yiyecek her şeyi aldık. Ucuz olduğu için buradan alıyoruz. Yaklaşık 250 kilometreden geldik. Kalitesi de iyi, o nedenle gelip burada alışveriş yapıyoruz. Her gelişimizde 3- 4 bin liralık alışveriş yapıyoruz" diye konuştu. Varna kentinden alışveriş için Edirne'ye gelen Aksal Şen, koronavirüs tedbirlerini çok iyi bulduğunu belirterek, "Alışveriş yapmak için geldim. Fiyat olarak ne uygunsa onu alıyoruz. Burası kat kat kalite olarak daha iyi. Sınır kapılarında korona tedbirleri çok iyi. Özellikle Edirne'de tedbirler Bulgaristan'a göre çok çok iyi" dedi. Kırcaali kentinden gelen Okan Duygulu da uygulamaları yerinde bulduklarını kaydederek, " Türkiye'ye girişte böyle karşılanmak çok güzel. En azından bir maske verilip dezenfekte ediliyor ve önlemleri hatırlamış oluyoruz. Bulgaristan'da hiç önlem yok" diye konuştu.Cüneyt Kumral ise "Türkiye'de önlemler bayağı iyi ama Bulgaristan'da hiç yok, desem yeridir. Kimse maske kullanmıyor. Türkiye'ye girişte de aracımız dezenfekte ediliyor ve maske dağıtılıyor. Bu bile ciddiye alındığının göstergesi" dedi.'ÜCRETSİZ MASKE VE DEZENFEKTAN VERİYORUZ'Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan'dan gelen turistlere yönelik valilikle birlikte özel koronavirüs tedbirleri aldıklarını söyledi. Alışveriş yerlerinin sürekli dezenfekte edildiğini, ücretsiz maske ve dezenfektan verdiklerini belirten Gürkan, "Edirne pandeminin ilk gününden bu yana tüm kurumlarla beraber, tam bir entegre çalışma örneği sergiledi. Örneğin 1 Eylül'de Bulgaristan'ın sınır kapısını açmasıyla beraber yaptığımız toplantıda sayın valimizle beraber şöyle bir uygulama başlattık; Bulgaristan tarafından gelen her vatandaşa, araca ücretsiz maske ve dezenfektan veriyoruz. Bu Türkiye'de başka yerde var mı bilmiyorum. Yine yaptığımız bu entegre çalışmalarla, şehrin her tarafında Bulgarca afişler göreceksiniz. Bulgar misafirlerimizi temizlik, maske ve mesafe konusunda uyaran, kendi dillerinde anlayabilecekleri şekilde her tarafta Bulgarca pankartlar var, broşürler var. Her dükkanın girişinde mutlak surette Bulgarca, kurallara uymaları, maskesiz dolaşmamaları, açık alanlarda da maskenin zorunlu olduğu ve buna uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağı yönünde afişlerimiz, pankartlarımız var" dedi.'BULGARCA ANOSLAR YAPIYORUZ'

Bulgar turistleri afişlerin yanı sıra şehir hoparlörlerinden uyaran Bulgarca anonslar yaptıklarını söyleyen Gürkan, "Bununla da yetinmedik son dönemde bir haftadır özellikle Bulgarların yoğun olarak geldiği cuma, cumartesi ve pazar günleri ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Hafta içi iki saatte bir, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise şehir hoparlörlerinden Türkçe ve Bulgarca anonslar yapıyoruz temizlik, maske ve mesafe konusunda. Pazar yerlerinde de her 15 dakikada bir anonslar yapıyoruz, bunların hatırlatılması için. Tabii ki biliyorsunuz Bulgaristan'da da vaka sayısı çok arttı.  Bulgar vatandaşlarımızın da denetimlerini sürekli yapıyoruz, büyük oranda uyduğunu görüyoruz. Uymayanlar hakkında da cezai işlemler yapılıyor" diye konuştu.


Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri

Bulgaristan, Türkiye, Bulgar, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleri - Son Dakika


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