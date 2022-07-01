Edirne'ye gelen güreş severlere çadır engeli - Son Dakika
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Edirne'ye gelen güreş severlere çadır engeli

01.07.2022 21:46

Edirne'ye gelen güreş severlere çadır engeli Kırkpınar için çadır kuran güreş severler çileden çıktı Kilometrelerce yolu aşarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Edirne'ye gelen güreş severler, otellerde yer bulamayınca çadırda konaklamayı tercih etti.

Edirne'ye gelen güreş severlere çadır engeli

Kırkpınar için çadır kuran güreş severler çileden çıktı

EDİRNE - Kilometrelerce yolu aşarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Edirne'ye gelen güreş severler, otellerde yer bulamayınca çadırda konaklamayı tercih etti. Ancak, çadırlarını kuracak yer bulamamaları ise onları çileden çıkardı.

Önceki yıllarda olduğu gibi bedava palas olarak adlandırılan Selimiye Meydanı'nda çadırlarını kurarak konaklamak isteyen güreş severler, belediye ekiplerine takıldı. Çadırlarının bulunduğu alandan kaldırılması üzerine 3 kez yer değiştiren ve sabırla çadırlarını yeniden kurmaya çalışan misafirler, konaklama, tuvalet ve yiyecek konusunda belediyenin destek olması gerektiğini savundu.

Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hem pehlivanlar hem de güreş severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Rekor katılımla gerçekleştirilen güreşler için otel rezervasyonları aylar öncesinden yapıldı çevre il ve ilçelerde dahi konaklayacak yer kalmadı. Hal böyle olunca güreş sevdalıları da çareyi her sene olduğu gibi bu sene de çadırda konaklamakta buldu. Önceki yıllarda Selimiye Meydanı ve çeşitli noktalara çadırlarını kurarak 3 gün boyunca orada konaklayan güreş severler, bu yıl kendilerine yer gösterilmemesi üzerine mağduriyet yaşadı.

"Üçüncü kez çadır yeri değiştiriyorum"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Manisa'dan Edirne'ye gelen Burhan Koç, "Çadır kurduk ama böyle bir rezalet görmedik, hiç ilgi yok, üçüncü kez çadır yeri değiştiriyorum, caminin yanına gittik belediye ekipleri oradan kaldırdık, aşağıya indik oradan da kaldırdılar, şimdi başka bir yer bulduk, 17 seneden beridir geliyorum, güreşi seviyoruz ama belediye ilk önce bu milleti ağırlayacak yer yapması lazım, konaklanan yerlere tuvalet yapması lazım, pek çok sorun var, Antalya'ya gidip güreş yerlerini incelesinler, biz şu anda mağduruz ve memnun değiliz ama alışkanlık var geliyoruz. Geldik, çadırlarımızı kurduk ve 5 gün burada kalacağız. Su yok, yatacak yer yok, tuvalet ve hiçbir hazırlık yok" şeklinde konuştu.

Üç defa çadırının yerini değiştiren Koç, belediye başkanına seslenerek, "Hizmet vermiyor 3 defa çadır söktük taktık onun karşılığında bari 1 tabak pilav getirsin" diyerek sitemde bulundu.

"Kurduğumuz çadırları söktürdüler"

Manisa'dan gelen güreş sever Süleyman Akpınar, "Yıllardan beri buraya güreş izlemeye geliyorum. Ama bu sene geldik çok rezillik çektik. Böyle bir şey görmedik bu zamana kadar. Burada çadır kurduk belediye geldi. Hiç huzur bulamadık çok çile çektik. belediye gelen misafire yer göstermesi gerekirken, bizim kurduğumuz çadırları söktürdüler biz ne yapalım" ifadelerini kullandı.

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Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan vatandaşlara zabıta engeli Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan vatandaşlara zabıta engeli
Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Edirne, Güncel, Son Dakika

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