Edirne'ye gezici kütüphane aracı tahsis edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ankara'da gerçekleşen törende Edirne'ye tahsis edilen araç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk tarafından teslim alındı.

Kente getirilen aracın kısa sürede, yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan çocuklar, gençler ve yetişkinlere hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen gezici kütüphane hizmetleri ile toplumdaki okuma alışkanlığının geliştirilmesi, vatandaşların hem örgün eğitim hem de yaşam boyu eğitim çabalarına katkıda bulunulması hedefleniyor.