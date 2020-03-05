EDİRNE'YE GİTMEK İSTEYEN GÖÇMENLERİN VATAN CADDESİNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR - Son Dakika

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EDİRNE'YE GİTMEK İSTEYEN GÖÇMENLERİN VATAN CADDESİNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:59 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Edirne'ye gidebilmek için uygun fiyata otobüs bekleyen göçmenler geceyi çimlerin üzerinde uyuyarak geçirdi. İki gündür Vatan Caddesi'nde beklediğini söyleyen bir göçmen "İki gündür buradayız. Otobüs bekliyoruz. Burada yatıyoruz. Otobüs bekliyoruz. Bazı otobüs sürücüleri sınıra 30 km uzakta bırakıyor ve yürüyerek gitmemizi istiyor. Burada bekleyen bazı arkadaşlar ise Yunanlıların kapıları açmasını bekliyor." dedi
Görüntü Dökümü
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-Bekleyen göçmenler
-Röp
-Genel ve Detaylar
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