Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor
6 saat önce
FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Edirne'ye gidebilmek için uygun fiyata otobüs bekleyen göçmenler geceyi çimlerin üzerinde uyuyarak geçirdi. İki gündür Vatan Caddesi'nde beklediğini söyleyen bir göçmen "İki gündür buradayız. Otobüs bekliyoruz. Burada yatıyoruz. Otobüs bekliyoruz. Bazı otobüs sürücüleri sınıra 30 km uzakta bırakıyor ve yürüyerek gitmemizi istiyor. Burada bekleyen bazı arkadaşlar ise Yunanlıların kapıları açmasını bekliyor." dedi
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