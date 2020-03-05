Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor

6 saat önce

FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Edirne'ye gidebilmek için uygun fiyata otobüs bekleyen göçmenler geceyi çimlerin üzerinde uyuyarak geçirdi. İki gündür Vatan Caddesi'nde beklediğini söyleyen bir göçmen "İki gündür buradayız. Otobüs bekliyoruz. Burada yatıyoruz. Otobüs bekliyoruz. Bazı otobüs sürücüleri sınıra 30 km uzakta bırakıyor ve yürüyerek gitmemizi istiyor. Burada bekleyen bazı arkadaşlar ise Yunanlıların kapıları açmasını bekliyor." dedi

Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor

Vatan Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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