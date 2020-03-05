Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin Vatan Caddesi'ndeki bekleyişleri sürüyor - Son Dakika
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Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin Vatan Caddesi'ndeki bekleyişleri sürüyor

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

Edirne'ye gitmek isteyen göçmenlerin Vatan Caddesi'ndeki bekleyişleri sürüyor, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Edirne'ye gidebilmek için uygun fiyata otobüs bekleyen göçmenler geceyi çimlerin üzerinde uyuyarak geçirdi. İki gündür Vatan Caddesi'nde beklediğini söyleyen bir göçmen "İki gündür buradayız. Otobüs bekliyoruz.  Burada yatıyoruz. Otobüs bekliyoruz. Bazı otobüs sürücüleri sınıra 30 km uzakta bırakıyor ve yürüyerek gitmemizi istiyor. Burada bekleyen bazı arkadaşlar ise Yunanlıların kapıları açmasını bekliyor." dedi


Vatan Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:03 Kaynak: DHA
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