Edirne'ye göçmen akını sürüyor - Son Dakika
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Edirne'ye göçmen akını sürüyor

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor.

Edirne'ye göçmen akını sürüyor, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan sınır kapılarını kapatmasına karşın göçmenler, tüm engelleri aşarak bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TOMA'dan sıkılan su ve gaz bombaları ile sert müdahalede bulunup, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor. Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla binlerce kişi Yunanistan'a geçti.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölge çevresindeki göçmenler, Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

İPSALA SAKİN

Yunanistan'a açılan ve kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan ve Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı'na yönelen göçmenler, bu kapının da açılmaması üzerine buradan ayrılmaya başladı. Göçmenler, Yunanistan'a geçiş yapmak için farklı noktalara giderken, İpsala Sınır Kapısı önünde sessizlik hakim. Gümrük kapısında ise bir polis otobüsü ve TOMA hazır bekletiliyor.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
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