Edirne'ye Göçmen Akını Sürüyor; 950 Kişi Yakalandı

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın ediyor.

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın ediyor. Edirne'de polis jandarma ekipleri kent giriş noktaları ve Otogar ve tren garında yaptığı aramalarda 3 günde 950 göçmen yakaladı.



Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İranlı kaçak göçmenler, sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla açılan hesaplardan, Türkiye'nin sınır kapılarına açacağını ve Yunanistan'a geçiş yapacaklarını belirterek, Edirne'de toplanma çağrıları yaptı. Çağrılar üzerine göçmenler son 3 gündür Edirne'ye akın akın gelmeye başladı. Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin giriş noktaları ve otogarda yoğun önlemler aldı. Son 3 günde Edirne'ye gelen 950 kaçak göçmen yakalandı.



Karayolunda tedbirlerin artırıldığı gören göçmenler, Edirne'ye gelebimek için demir yoluna yöneldikleri görülüyor. Edirne Tren Gar'ında dün gece aralarında çocuklarında bulunduğu 40 göçmen yakalandı. Göçmenlerin İran ve Afganistan uyruklu olduğu tespit edilirken, göçmenler internet üzerinden bazı grupların çağrısı üzerine, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.



'TÜRKİYE SINIR KAPISINI AÇACAK, EDİRNE'DE TOPLANIN '



Edirne Tren Gar'ında yakalanan göçmenler arasında bulunan İranlı Ali Hüseyni, internet üzerinden Türkiye'nin sınır kapısını açacağı paylaşımı üzerine Denizli'den geldiğini söyledi. Edirne'ye gelince durumun öyle olmadığını anladığını belirten Hüseyni, "Ben 100 bin göçmenin takip ettiği sosyal medya hesabından, 'Edirne Umut Yolculuğu' paylaşımda görerek Yunanistan'a gitmek için Denizli'den geldim. Buraya geldiğimde de bunun yalan olduğunu anladım. İnternet üzerinden yapılan çağrılarda, 'Türkiye sınır kapısını açacak, Edirne'de toplanın. Polisleri gördüğünüzde onlara çiçek verin, onlara karşı gelmeyin. Buraya gelince böyle olmadığını anladık. Ben ve çok sayıda göçmen buna inanarak buraya geldik" dedi.



Edirne'de yakalanan düzensiz göçmenler, Edirne Göç İdaresi'nde yer kalmadığı için işlemlerinin ardından civar bölgelerdeki göç idarelerine gönderiliyor.



Edirne'de 2015 yılında sınır kapılarının açılıp, Almanya'nın düzensiz göçmen kabul edeceğini kulaktan kulağa yayan binlerce göçmen, Edirne'ye TEM yolundan yürüyerek gelmişti. Buradan 10 gün kadar yol kenarında çadır kurup barınan ve sınır kapısına yürüyen göçmenleri, polis ve jandarma ekipleri ikna ederek Tarihi Yağlı Güreşlerin yapıldığı Saray İçi Er Meydanı Stadı'nda oradan da istedikleri illere otobüslerle göndermişti. - Edirne

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