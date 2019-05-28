Edirne'ye hızlı tren müjdesi
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Edirne'ye hızlı tren müjdesi Edirne'ye hızlı tren müjdesi AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe: "Edirne-Çerkezköy arası 155 kilometrelik hızlı tren hattının temeli bayramdan sonra atılıyor" AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe hızlı tren projesi kapsamında Edirne - Çerkezköy arası 155...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:24 Kaynak: AA
Edirne'ye hızlı tren müjdesi Edirne'ye hızlı tren müjdesi
AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe:
"Edirne-Çerkezköy arası 155 kilometrelik hızlı tren hattının temeli bayramdan sonra atılıyor"
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe hızlı tren projesi kapsamında Edirne - Çerkezköy arası 155 kilometrelik hızlı tren hattının temelinin bayramdan sonra atılacağını belirtti.
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