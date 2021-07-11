EDİRNE'YE MUHTEŞEM KREŞ - Son Dakika

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm katılımcıları saygıyla selamlayarak, Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni Edirne'ye kazandıran Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane ağası, 11 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan ve ebedi 3 altın kemerin sahibi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını Büyük Türk Milleti'nin fertlerinin yerine getireceğini belirten Gürkan, "Biz Mustafa Kemal'in evlatları ve askerleri olarak, Mustafa Kemal'in işaret ettiği, Türkiye'nin batı şehrinden muhasır medeniyet seviyesini kuracağız. Elbette bu ülkeye hakkettiği, gerçek anlamda demokrasiyi Millet İttifakı ile Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi mutlaka ve mutlaka kazandıracağız. Bunun yolu eğitimden geçiyor, bunun yolu çocuklarımızı eğitmekten geçiyor" diye konuştu.

Kreşin yapıldığı yerin Edirne'nin nüfusunun en yoğun olduğu bölgede olduğunu belirten Gürkan, "Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Her şey çocuğu sevmekle başlar. Edirne'mizin dört bir yanında yeni kreşler, çocuklarımız için yeni yaşam alanları açacağız. Nasıl ki 45 olan park sayımızı 134 çıkarmışsak, kreşlerimizin sayılarını da böyle attıracağız. Sayın Genel Başkanım bugün bizi varlığınızla onurlandırdığınız için size tüm Edirne halkı adına en derin saygılarımızı sunuyorum" dedi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'de Edirne'ye böylesine güzel bir kreş kazandırdığı için mutlu ve huzurlu olduğunu belirterek, "Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bu süreçte bana çok destek oldu. Çok da güzel proje yaptılar. Yeri de güzel. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlısı olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Kentte yaşıyorsak, kadını ve erkeği birlikte çalışıyorsak, sonuçta kadının çocuğunu güven içinde bırakacak bir yere ihtiyacı var. Kadın çocuğunu güven içerisinde bırakacak alışverişe gidecek, taziyeye gidecek, gezmeye gidecek. Dolayısıyla gözü arkada kalmayacak. Çocuğum kreşte besleniyor, altı temizleniyor, eğitiliyor, şarkılar öğreniyor, türküler öğreniyor ve dolayısıyla hayatın her alanını öğrenmek için önemli bir adım atmış oluyor. Anneler için çok değerli kreş. Kreş açma kararı veren ve bu kreşin yapımı için büyük emek harcayan Ağamıza ve Belediye Başkanımıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Bu kreşin sıradan bir yatırım olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Burada çocuklar eşit yetişiyorlar, beraber yetişiyorlar. Beraber şarkı söylüyorlar, beraber türkü söylüyorlar, beraber oyun oynuyorlar. Bu çocuklar birbirlerine farklı gözle bakmıyorlar. Çocukların birbirlerine farklı gözle bakmaları eğitimin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Eğitimi daha küçük yaşlardan başlatırsak, çocuklar arkadaşlar arasında fark asla gözetmeyeceklerdir" diye konuştu.

Eğitimin önemine değinen ve Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının eğitime büyük yatırım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin kuruluşunda erkeklerde okuma/yazma oranı bütün Türkiye'de yüzde 8. Yüz erkekten sadece 8'i okuma-yazma biliyor. Kadınlarda okuma-yazma oranı binde 8. Bin kadından sadece 8'i okuma-yazma biliyor. Bazıları diyor ya demokrasiye hemen geçseydik. İyi geçelim de Hakkari'ye koyacağımız sandığın başına bir okur-yazar, bir sandık görevlisi gerekiyordu. Okur-yazar yok. Köy endüstrilerinin kuruluş felsefesi budur zaten. Eğitime bu kadar önem verilmesinin temel felsefesi budur. Sınıf atlamak istiyorduk. Çağdaş uygarlığı yakalamak istiyorduk. Daha güzel bir Türkiye, daha uygar bir Türkiye bunu yakalamak istedik ve bunun mücadelesini verdik. Bu kreş bu mücadelede atılan adımlardan birisidir" dedi.

Program kreşin açılışı ile son buldu.