Edirne'ye mülteci akını devam ediyor - Son Dakika
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Edirne'ye mülteci akını devam ediyor

7 saat önce

Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteci Edirne'ye gelmeye devam ediyor.

Edirne'ye mülteci akını devam ediyor, System.String[]

Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteci Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Çocuklarıyla yürüyerek kente gelen mülteciler, birçok noktadan Yunanistan'a giriş yapıyor.


Türkiye'nin Avrupa'ya geçecek olan mültecilere engel olmayacağını açıklamasının ardından günlerdir Edirne'ye mülteci akını yaşanıyor. Sayıları her geçen gün artan mülteciler, Yunanistan sınırına akın ediyor. Gruplar halinde gelen mülteciler, Yunanistan sınırının birçok noktasından giriş yapıyor. Yüz binin üzerinde mülteci geçişinin yaşandığı sınır hattındaki yoğunluk her geçen dakika artıyor. Kucaklarında çocuklarıyla ilerleyişini sürdüren kalabalık bir mülteci grubu ise havadan görüntülendi. - EDİRNE

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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