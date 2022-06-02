Edirne'ye "Olgunlaşma Enstitüsü" kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'ye "Olgunlaşma Enstitüsü" kurulacak

02.06.2022 09:18
Edirne'ye "Olgunlaşma Enstitüsü" kurulacak

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Milli Eğitim Bakanlığının Edirne'ye "Olgunlaşma Enstitüsü" kuracağı bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Milli Eğitim Bakanlığının Edirne'ye "Olgunlaşma Enstitüsü" kuracağı bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın hayat boyu öğrenme ilkesiyle başladığı projelerle tüm vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Edirne'ye eğitim alanında yapılan yatırımların sürdüğünü aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Edirne'miz için önemli bir projenin hayata geçtiğini hemşerilerimle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in açıkladığı Olgunlaşma Enstitüsü kurulacak iller arasında Edirne'miz de var. Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğreniyorum ilkesiyle başladığı projelerle gençlere, kadınlara, eğitim hakkını kullanmak isteyen her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek merkezler, enstitüler ve projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımıza Edirne'mize yatırımları ve destekleri için hemşerilerim adına teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Edirne'deki sergide göçmenlerin yaptığı el emeği ürünler de yer aldı Edirne'deki sergide göçmenlerin yaptığı el emeği ürünler de yer aldı CHP'li Gaytancıoğlu: 'Trakya bölgesinde büyük bir çevre katliamı var' CHP'li Gaytancıoğlu: 'Trakya bölgesinde büyük bir çevre katliamı var'
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Milletvekili, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'ye 'Olgunlaşma Enstitüsü' kurulacak - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Döviz bürosunda yanlışlıkla bin euro fazla verilen adam, parayı sayıp arkasına bakmadan gitti!
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:39:05. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'ye "Olgunlaşma Enstitüsü" kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement