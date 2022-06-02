Edirne'ye "Olgunlaşma Enstitüsü" kurulacak

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Milli Eğitim Bakanlığının Edirne'ye "Olgunlaşma Enstitüsü" kuracağı bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın hayat boyu öğrenme ilkesiyle başladığı projelerle tüm vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Edirne'ye eğitim alanında yapılan yatırımların sürdüğünü aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Edirne'miz için önemli bir projenin hayata geçtiğini hemşerilerimle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in açıkladığı Olgunlaşma Enstitüsü kurulacak iller arasında Edirne'miz de var. Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğreniyorum ilkesiyle başladığı projelerle gençlere, kadınlara, eğitim hakkını kullanmak isteyen her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek merkezler, enstitüler ve projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımıza Edirne'mize yatırımları ve destekleri için hemşerilerim adına teşekkür ediyorum."