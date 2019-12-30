Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak - Son Dakika

Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak

6 saat önce

EDİRNE İl Özel İdaresi ile Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında, Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde, içerisinde çadır lokanta, konsept park ve satış reyonları gibi alanların bulunduğu 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak.

Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak, System.String[]

EDİRNE İl Özel İdaresi ile Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında, Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde, içerisinde çadır lokanta, konsept park ve satış reyonları gibi alanların bulunduğu 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak.

Edirne İl Özel İdaresi ile Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde yapılacak 2 bin 700 metrekarelik 'Otağ Cazibe Merkezi' projesinin detayları, düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, içerisinde çadır, lokanta, konsept park ve satış reyonları gibi alanların bulunduğu 'Otağ Cazibe Merkezi'nin kurulmasıyla bölgede alternatif bir destinasyon merkezi oluşacağını söyledi. Projeyi 15 ayda bitirmeyi planladıklarını söyleyen Uğur, maliyetin yüzde 75'inin de Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını kaydetti.

'KIRSALDAKİ ÜRÜNLERİNİ ÇADIRDA SATABİLECEKLER'

Projenin turizm, alt yapı ve üst yapı nitelikli bir proje olduğunu söyleyen Uğur, "O bölgede, o parsel üzerinde bir çadır otağ tipinde restoran ve satış yerleri, yürüme alanları, park alanı, otopark alanı şeklinde bir tesis yapmayı düşünüyoruz. Bittikten sonra destinasyon sayısının, sosyo kültürel alan sayısının, pazar sayısının artacağını düşünüyoruz çünkü Osmanlı köyünde kırsaldaki çiftçiler için orada belirli alanlar verilecek ve ürünlerini orada pazarlama imkanı bulacaklar. Bunun yanında iyileştirilmiş turizm tesis sayısı artacak. Turizm rotasına girmesiyle birlikte restoran ve kafeterya sayısında da artış yaşanacağını ön görüyoruz" dedi.

Toplam 1 milyon 293 bin 626 lira değerindeki projenin 15 ayda bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Uğur, "Osmanlı Otağ Turizm Cazibe Merkezi'nde 1 çadır restoran, 20 satış reyonu, 100 metrekare Osmanlı Konsept Parkı, 10 kamelya, 1 Osmanlı tuğralı giriş kapısı, 185 metre güvenlik kuşağı, 1000 metrekare otopark, 1600 metrekare peyzaj alanı, 650 metrekare yürüyüş yolu bulunuyor" diye konuştu.

Projeyle birlikte bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydeden Uğur, "Osmanlı köyünde bir gastronomi turizm cazibe merkezi oluşturarak sosyo ekonomik yaşam seviyesi ve imkanlarının geliştirilmesi suretiyle bölge kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında yerli ve yabancı turistler için yeni bir destinasyon yaratmak ve Osmanlı kültürünün canlandırılarak bölgede kültür turizminin gelişimine katkıda bulunmak diğer amaçlarımız arasında" dedi.


Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
19:56 İranlı 300 aktivistten, "insan hakları savunucusu Nergis'in serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika
19:55 BBP Genel Başkanı Destici'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti - DİYARBAKIR - Son Dakika
19:52 İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu - Son Dakika
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Moldova Cumhurbaşkanı Dodan ortak basın toplantısı - Son Dakika
19:50 Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:58:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]