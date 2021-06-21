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Edirne'ye özgü "Çeribaşı" kirazında hasat başladı - Son Dakika

Edirne'ye özgü "Çeribaşı" kirazında hasat başladı

21.06.2021 09:15
Edirne'ye özgü

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde yetişen ve Avrupa'ya ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde yetişen ve Avrupa'ya ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasadı başladı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, 22 üreticinin 15 yıl önce bir araya gelip Çeribaşı kirazını yetiştirmeye başladığını söyledi.

Çiftçilerin özenle yetiştirdiği kirazları toplamaya başladıklarını anlatan Göktaş, "İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere kirazın 4'te 3'ü yurt dışına ihraç ediliyor. Kirazın kabuğu çok sert erik misali, dayanma gücü yüksek. Önümüzdeki dönemde kiraz üretimini artıracağız. Marka olma aşamasında olan Çeribaşı kirazını hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin Samuk ise yaklaşık 500 dönüm olan kiraz alanını her gecen yıl genişletmeye çalıştıklarını belirterek, hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Köy muhtarı ve kiraz üreticisi Tezcan Meriç ise Çeribaşı kirazının kalite ve özellikleriyle ön plana çıktığını belirtti.

Kirazın büyük bir bölümünün Avrupa'ya ihraç edildiğini aktaran Meriç "Bu sene hava şartları nedeniyle verimde biraz düşüş oldu. Topladığımız kirazın kilosunu bir firmaya toptan 13 liradan verdik. Gelecek yıl daha iyi olur inşallah." ifadesini kullandı.

Edirne'ye özgü Çeribaşı kirazında hasat başladı
Edirne'ye özgü Çeribaşı kirazında hasat başladı

Hisarcık, Edirne, Kiraz, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'ye özgü 'Çeribaşı' kirazında hasat başladı - Son Dakika


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