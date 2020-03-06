Edirne'ye sevk edilen askeri birlikler kente giriş yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'ye sevk edilen askeri birlikler kente giriş yapıyor - Son Dakika

Edirne'ye sevk edilen askeri birlikler kente giriş yapıyor

6 saat önce

Edirne'de mültecilerin yoğunluk oluşturduğu sınırda güvenliği sağlamak için sevk edilen çok sayıda askeri personel sınır hattına geldi.

Edirne'ye sevk edilen askeri birlikler kente giriş yapıyor, System.String[]

Edirne'de mültecilerin yoğunluk oluşturduğu sınırda güvenliği sağlamak için sevk edilen çok sayıda askeri personel sınır hattına geldi.


Türkiye'nin kapıları açma kararının ardından binlerce mültecinin geldiği Edirne'ye sınırda güvenliği sağlamak için çok sayıda asker ve polis sevk ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı "Sınır hattında güvenliği artıracağız" açıklamasının ardından bugün Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda askeri personel ve araç Edirne'ye giriş yaptı. Uzun bir askeri konvoyun yolda ilerlediği görülürken, Edirne'ye gelen takviye askeri ve polis gücünün sınır hattı boyunca konuşlandırılması bekleniyor. - EDİRNE

Türkiye, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:57 Kaynak: İHA
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