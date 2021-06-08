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SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi - Son Dakika

SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi

08.06.2021 14:32

SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları MerkeziOlgay GüLER-Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)- Edirne Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğiyle Edirne merkeze bağlı Musabeyli Köyü'nde yapımında yüzde 90'ı tamamlanan Motor Sporları Merkezi'nin lansmanı yapıldı.

SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi

Olgay GüLER-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- Edirne Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğiyle Edirne merkeze bağlı Musabeyli Köyü'nde yapımında yüzde 90'ı tamamlanan Motor Sporları Merkezi'nin lansmanı yapıldı. 1810 metrelik 7 atlama rampası bulunan motokros pistinde sürücüler, rampalardan atlayarak görsel şölen sundu.

Edirne Valilği ile Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle 8 ay önce Musabeyli köyünde yapımına başlanan Motor Sporları Merkezi'nin yüzde 90'ı tamamlandı. 37 hektarlık alana yapılan merkezin lansmanı ise 'Tarihin Başkentinde Sınırları Zorluyoruz' temasıyla gerçekleştirildi. Lansman etkinliğine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Motor Sporları Asbaşkanları Ogün Baysan, Mahmut Nedim Akülke ile çok sayıda motor tutkunu katıldı.

EKREM CANALP: ULUSLARARASI YARIŞMALAR YAPACAĞIZ

Etkinlikte konuşan Vali Ekrem Canalp, merkezin bitmesinin ardından Edirne'nin motor sporlarının merkezi olacağını kaydetti. Projenin her aşamasında federasyonla birlikte çalıştıklarını söyleyen Canalp, "Şu anda yapmış olduğumuz bu alanda, gerek pistle ilgili olsun, gerekse sosyal donatı alanlarıyla ilgili, padokla ilgili olsun, yapmış olduğumuz projenin her bir aşaması federasyonumuzla beraber gerçekleştirildi. Biz burada inşallah sonbaharda uluslararası yarışmaları beraberce düzenleyeceğiz ve uluslararası yarışmaların yapılacağı bir pisti inşallah beraberce sonuçlandıracağız" dedi.

"EDİRNE MOTOR SPORLARININ MERKEZİ OLACAK"

Edirne'nin motor sporlarının merkezi olacağını söyleyen Vali Canalp, "Bugün bir iddiada bulunuyoruz ve diyoruz ki; Edirne Türkiye'de motor sporlarının da merkezi olacak. Bu hafta itibarıyla pistin yanındaki üst yapının da inşasına başlıyoruz. Bu çerçevede, sadece burada motor sporlarına gönül vermiş insanların ihtiyaç duyacakları fizik koşulları değil, çok daha ötesini planlıyoruz. Zaten mesire alanımız var, bunun dışında aynı zamanda bir çadır kamp alanı kuracağız. Motor sporuna gönül vermiş insanlar, arzu ediyorlarsa bu çadır alanında konaklayabilecekler. Aynı zamanda bir de karavan kampı yapacağız. 37 hektarlık alanda insanlar arzu ederlerse karavanlarıyla konaklama imkanına sahip olacaklar. Sosyal tesislerimiz olacak. Hem seyir alanlarımız ama aynı zamanda doğayı çok zorlamadan tribünleri de yapacağız. Aynı anda 40 tane motosikletimizi yıkayabilecek tesisimiz de olacak" diye konuştu.

OGÜN BAYSAN: 4-5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR GELECEĞİN MOTOR SPORCULARI OLACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, motor sporları merkezinin Edirne'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baysan, "Motokros parkurları, doğal engellerle 1500 metre ile 2000 arasında doğal engellerden oluşturularak yapılan kapalı parkurlardır. Motokrosun en büyük özelliklerinden bir tanesi, 4-5 yaşında çocuklarımızın bu sporla tanışması, başlaması ve ileriki dönemde alt ve üst kategorilere buradan ayrılmasıdır. Sayın valimizin direktifleri ve önderliğiyle dünya standartlarında bir parkur hazırlamak için yola çıktık. Şehrimize, tarihin başkenti Edirne'ye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

RECEP GÜRKAN: EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM

Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Vali Ekrem Canalp'e teşekkür etti. Gürkan, 'Bugüne kadar sayın Valimizin yaptığı tüm projelerde, ya da belediyemizin ya da diğer kurumların yaptığı projelerde, hiçbir şeyimizi sakınmadık. Ne sayın Valimiz, ne biz ne de diğer arkadaşlarımız. Her şeyi paylaştık. Ben Edirne'ye bu eserin, motokros pistinin kazandırılmasında emeği geçen başta sayın Valimiz olmak üzere herkesi kutluyorum. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan motor tutkunu sporcular, yeni pistte antrenman ve gösteri yarışı yaptı. Damalı bayrağı Vali Ekrem Canalp sallarken, sürücüler rampalardan atlayarak görsel şölen sundu.

ŞENKALAYCI: TÜRKİYE MÜKEMMEL BİR PİST KAZANDI

Pistte test sürüşü yapan milli sporcu ve Türkiye şampiyonu Şakir Şenkalaycı da Türkiye'ye çok güzel bir pist kazandırıldığını kaydetti. Şenkalaycı, "Gerçekten Türkiye'ye mükemmel bir pist kazandırdılar. Burası sayesinde inanıyorum ki uluslararası birçok sporcuya ev sahipliği yapacağız. Türkiye'deki bir ilki daha gerçekleştireceğiz. İlki Afyonkarahisar'da dünya arenası koşulmuştu. Bundan sonra neden Edirne olmasın? Bunun için canla başla TMSF ve büyüklerimizin çalışacağına canı gönülden inanıyoruz. Bayrağımızı en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi
SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Edirne'ye Uluslararası Motor Sporları Merkezi - Son Dakika Spor


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