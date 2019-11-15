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Edirne'ye yeni stadyum yapılacak

7 saat önce

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Edirne'ye yeni bir stadyum yapılacağını belirtti.

Edirne'ye yeni stadyum yapılacak, System.String[]

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Edirne'ye yeni bir stadyum yapılacağını belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi'nin bütçe görüşmelerine katılan İl Müdürü Ak, müdürlüğün faaliyetleri ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Ak, Edirne'ye yeni bir stadyum yapılması için projelerin hazırlanmaya başladığını ve kentin modern bir stadyuma kavuşacağını belirterek, "2020 yatırım programının içerisine Edirne'ye yeni bir stadyum yapılması için çalışmalar yapılıyor. Stadyumun proje ve planları hazırlanıyor. Yeni stadyum, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nun yanına yapılacak." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ak, 25 Kasım Stadyumu'yla ilgili olarak yeni bir çalışma olmadığını ifade ederek, yapılacak stadyumun tamamlanmasının ardından ilerleyen süreçte 25 Kasım Stadyumu'nun Millet Bahçesi'ne dönüştürülebileceğini dile getirdi.

Edirne'deki spor alanı yatırımı ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü de anlatan Ak, Tunca Nehri kenarında bulunan Saraçhane Spor Tesisleri'nin taşkınlardan korunması için çevresinde çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.

Edirne, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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