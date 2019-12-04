Son Dakika Haberleri: EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
Son Dakika Güncel EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

6 saat önce

EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu.

EDİRNE'YE YILIN İLK KARI DÜŞDÜ: KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ, System.String[]

EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi. Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde de devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araç üzerinde kar

Otomobil üzerinden

Farklı açılardan detay

Selimiye Camii

Yerde kar birikintisi

Çiçeklerin üzerine yağması

Heykellerden kar detayı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,


Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:50 Kaynak: DHA
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