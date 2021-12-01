Edirne yeni müzeleriyle turist çekmeyi sürdürüyor - Son Dakika

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne'nin yeni yapılan müzelerle yerli ve yabancı turistleri çekmeye devam ettiğini belirtti.

Mehmet Geçmiş başkanlığında Edirne İl Genel Meclisi'nin aralık ayı ilk birleşimi yapıldı.

Geçmiş, burada yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin, İl Genel Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararın ardından yapıldığını söyledi.

Müzenin Fatih Sultan Mehmet'in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne'deki Saatli Medrese'de kurulduğunu ifade eden Geçmiş, "Bunun yanında yine vakıflara ait olan bir tuvalet var. Orada bölgenin bir tuvalet ihtiyacı var. Burasının da tahsisini aldık Vakıflar Bölge Müdürlüğünden." dedi.

Kentte Mimar Sinan Müzesi çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Geçmiş, şunları kaydetti:

"Restorasyon ve bakımı bittikten sonra da bir takım düzenlemeler olacak. Mimar Sinan'ın Edirne'ye yapmış olduğu eserlerin tanıtımı ve Mimar Sinan'ın hayatı anlatılacak bu müzede. Açılışı yapılan Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'ne ziyaretler sürüyor. Balkan Rumeli Türklerinin geleneklerinin anlatıldığı bir müze. Burasını da günlük 800 kişinin ziyaret ettiğini öğrendim."

Geçmiş, Edirne'nin yeni müzeleriyle turist çekmeyi sürdürdüğünü belirtti.