Edirne Yeni Sarayı kazısında patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika
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Edirne Yeni Sarayı kazısında patlamamış top mermisi bulundu

08.09.2022 13:24

Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu.

Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu.

Alanda çalışma yapan kazı ekibince patlamamış top mermisi bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekipleri önlem aldı. Ekiplerce patlamamış olduğu belirlenen mühimmat alandan uzaklaştırıldı.

"Balkan Savaşı'ndan kaldığını sanıyoruz"

Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, AA muhabirine, Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarının devam ettiğini ve bugünkü çalışmalar sırasında patlamamış mühimmat bulduklarını söyledi.

Durumu hemen emniyet güçlerine bildirdiklerini ifade eden Kurtişoğlu, "Balkan Harbinden kaldığını düşündüğümüz patlamamış top mermisi karşımıza çıktı. Bununla ilgili olarak güvenlik birimlerine hemen haber verdik. Bomba imha ekipleri gelerek alandan güvenli bir şekilde mühimmatı uzaklaştırdı." dedi.

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Kaynak: AA

Edirne, Gülay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Yeni Sarayı kazısında patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne Yeni Sarayı kazısında patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika
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