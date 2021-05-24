Edirne Yeni Sarayı'nda kazı çalışmaları, yeni sezonda da sürecek - Son Dakika

EDİRNE'de, 1450'de 2'nci Murad zamanında yapımına başlanan, Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman'a ev sahipliği yapan Edirne Yeni Sarayı'nın (Saray-ı Cedid-i Amire) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi'nce 2018'den beri yürütülen kazı çalışmalarına yeni sezonda da devam edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı kararlı kazılar arasına alınarak, Trakya Üniversitesi'nce 2018 yılından bu yana yürütülen Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarına, kışın verilen ara sonrası yeni sezonda başlanacağı açıklandı. Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu ile Kazı Başkanı Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Güner, yeni kazı dönemi öncesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Kazılarla ilgili Tabakoğlu'na bilgi veren Kurtişoğlu, "Edirne'de yer alan, bugüne kadar ne yazık ki hak ettiği değeri görememiş çok önemli tarihi bir alanın kazısının Trakya Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor olması, bizler için son derece önemli ve gurur verici. Eylül 2018'den bu yana sürdürdüğümüz kazılarda oldukça önemli bulgulara ulaşmıştık. Bu aşamadan sonra kazı ekibimizin yoğun gayreti ile binaların temellerini ortaya çıkararak Edirne Yeni Sarayı ile ilgili çok daha fazla bilimsel veriye ulaşmayı hedefliyoruz. Ekip olarak yeni sezonda da Edirne'nin değerlerine sahip çıkmaya, var gücümüzle çalışmaya ve geçmişimizi aydınlatmak için çabalamaya devam edeceğiz" dedi.

'ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'Rektör Tabakoğlu ise Edirne Yeni Sarayı kazılarının birbirinden önemli yapıları ve sanat eserleri ile yeni bulgulara her daim açık olduğu dile getirerek, "Burası, çok önemli yapıların ve sanat eserlerinin bulunduğu bir alan. Bizi bir beylikten imparatorluğa getiren, Balkanlar 'ı ve İstanbul 'u fetheden ruh burada yatıyor. Bu yapıları ortaya çıkardığımızda o zamanki ruh, bizi biz eden anlayış da ortaya çıkmış olacak. Bugüne kadar burada yürütülen çalışmalarla Osmanlı dönemine ve ecdadımıza ait pek çok değer yeniden gün yüzüne çıkarılmaya ve ayağa kaldırılmaya çalışıldı. Bizler de Trakya Üniversitesi olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2018 yılında, bugüne kadar yürütülen çalışmalara yeni bir boyut ve derinlik katmak için kolları sıvadık ve işe koyulduk. Gönül coğrafyamızda, Selimiye Camii kadar müstesna bir yere sahip olan Edirne Sarayı'ndaki arkeolojik kazılarda, yeni sezonda da çok önemli bulgulara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.EDİRNE SARAYIEdirne'de, 1450 yılında Osmanlı padişahlarından 2'nci Murad tarafından yapımına başlanan ve kendisinden sonra gelen padişahlarla inşasına devam edilen, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Tunca Nehri kenarında bulunan Edirne Sarayı, 1900'lü yıllardan bu yana aralıklarla kazı çalışması yürütülen önemli tarihi değerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bir dönem imparatorluğun yönetildiği, Osmanlı'nın büyümesinde stratejik yeri olan Edirne Sarayı, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara da ev sahipliği yaptı. Topkapı Sarayı 'na benzer yerleşim planına sahip Edirne Sarayı, büyük meydanlar etrafında konumlanan değişik işlevli yapılarıyla Türk saray mimarisinin genel karakterini taşıyor.

?