Hdp'li Semra Güzel ile Birlikte Yakalanan 2 Kişi de Tutuklandı - Son Dakika
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Hdp'li Semra Güzel ile Birlikte Yakalanan 2 Kişi de Tutuklandı

06.09.2022 18:53

Edirne yolunda, yurt dışına kaçarken yakalandığı iddia edilen ve tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte aynı araçta bulunan 2 şüpheli de tutuklandı.

Edirne yolunda, yurt dışına kaçarken yakalandığı iddia edilen ve tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte aynı araçta bulunan 2 şüpheli de tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; mart ayında dokunulmazlığı kaldırılan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye giderken beraberinde A.G. ve F.D. kişilerle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak operasyonla yakalandığını duyurmuştu.

Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte aynı araçta yakalanan A.G. ve F.D. isimli 2 şüpheli de bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın ifade sonrasında Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.G. ve F.D. isimli 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SEMRA GÜZEL'LE AYNI ARAÇTA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ SEMRA GÜZEL'LE AYNI ARAÇTA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Semra Güzel, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hdp'li Semra Güzel ile Birlikte Yakalanan 2 Kişi de Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hdp'li Semra Güzel ile Birlikte Yakalanan 2 Kişi de Tutuklandı - Son Dakika
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