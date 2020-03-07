Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale - Son Dakika
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Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale

6 saat önce

Yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahaleEDİRNE'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, silah, TOMA ve gaz bombası ile müdahalesi sürüyor.

Yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale

EDİRNE'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, silah, TOMA ve gaz bombası ile müdahalesi sürüyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye akını sürüyor. Göçmen yoğunluğu yaklaşık 3 bin 500 kişiyle Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, geceleri kurdukları çadırlarda geçirirken, yaktıkları ateşle ısınıyor. Yunanistan'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunan asker ve polislerinin şiddeti ise sürüyor. Dün akşam saatlerinde mültecilere sert müdahalede bulunan Yunan güvenlik güçlerinin gerçek mermi, plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahaleleri bugün de devam etti. Göçmenler, Yunan asker ve polisinin sert müdahalelerine rağmen, bölgede sınırı geçmek için bekleyişlerini sürdürüyor.

Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
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