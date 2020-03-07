Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale - Son Dakika

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Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale
6 saat önce
EDİRNE Yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
EDİRNE Yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale
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