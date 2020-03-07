Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale -2 - Son Dakika

Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale -2

7 saat önce

EDİRNE Yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale -2 (EKİYLE)

EDİRNE Yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale -2 (EKİYLE)

Edirne yunan askerinden, sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale -2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
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