Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı - Son Dakika

Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı

6 saat önce

EDİRNE Yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı.

EDİRNE Yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı

Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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