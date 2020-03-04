Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4 - Son Dakika

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Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4
6 saat önce
EDİRNE Yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
EDİRNE Yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4
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