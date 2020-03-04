Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4 - Son Dakika

Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4

6 saat önce

EDİRNE Yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4.

EDİRNE Yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4

Edirne yunan güvenlik güçleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlerin üzerine ateş açtı-4

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
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