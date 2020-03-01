Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor - Son Dakika

Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor

6 saat önce

Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule)

EDİRNE-Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule)

Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:40 Kaynak: DHA
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