Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -2 - Son Dakika

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Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -2
6 saat önce
Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -2.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:17 Kaynak: DHA
EDİRNE-Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -2
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