Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -7 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -7 - Son Dakika

Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -7

6 saat önce

Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -7 (AKTÜEL)

EDİRNE-Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -7 (AKTÜEL)

Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -7

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:00 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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