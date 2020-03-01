Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -8 - Son Dakika

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Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -8
6 saat önce
Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -8.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:22 Kaynak: DHA
EDİRNE-Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule) -8
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