Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -9 - Son Dakika

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Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor -9
6 saat önce
Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule müdahaleler sertleşti) -9.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
EDİRNE-Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede göçmenlere müdahale ediyor (Pazarkule müdahaleler sertleşti) -9
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