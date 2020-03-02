Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor -2 - Son Dakika

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Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor -2
7 saat önce
Yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor (Pazarkule)-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:55 Kaynak: DHA
EDİRNE-Yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor (Pazarkule)-2
Son Dakika Yunan askerlerinin mültecilere ait bota ateş açtığı an kamerada! Yunan askerleri sınırdan geçmek isteyen Suriyeli genci öldürdü Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü