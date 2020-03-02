Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor -4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor -4 - Son Dakika

Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor -4

6 saat önce

Yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor (Pazarkule)-4.

EDİRNE-Yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor (Pazarkule)-4

Edirne-yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere biber gazıyla müdahale ediyor -4

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:55 Kaynak: DHA
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