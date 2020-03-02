Edirne yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti -2 - Son Dakika

Edirne yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti -2

6 saat önce

EDİRNE Yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti (Ahmed Ebu İmad)-2.

EDİRNE Yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti (Ahmed Ebu İmad)-2

Edirne yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti -2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:19 Kaynak: DHA
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