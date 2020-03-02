Edirne yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti -2 - Son Dakika

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Edirne yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti -2
6 saat önce
EDİRNE Yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti (Ahmed Ebu İmad)-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
EDİRNE Yunan güvenlik güçlerininin açtığı ateş sonucu bir göçmen hayatını kaybetti (Ahmed Ebu İmad)-2
Son Dakika Yunan askerlerinin mültecilere ait bota ateş açtığı an kamerada! Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı