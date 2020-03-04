Edirne yunan polisi, 10 yaşındaki menice'yi ailesinden ayırdı - Son Dakika
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Edirne yunan polisi, 10 yaşındaki menice'yi ailesinden ayırdı

6 saat önce

Yunan polisi, 10 yaşındaki Menice'yi ailesinden ayırdıEDİRNE'de anne, babası ve 2 kardeşiyle geçtikleri Yunanistan'da yakalanan Afganistanlı Menice Arapladı(10), ailesini kaybetti.

Yunan polisi, 10 yaşındaki Menice'yi ailesinden ayırdı

EDİRNE'de anne, babası ve 2 kardeşiyle geçtikleri Yunanistan'da yakalanan Afganistanlı Menice Arapladı(10), ailesini kaybetti. Yunanlıların bir grup göçmenle geri gönderdikleri minik Arapladı, ailesinin nerede olduğunu bilmediğini belirterek,"Ailemi çok özlüyorum. Ben çocuğum ve burada herkesin ailesi var ama benim yok. Biz onlara ne yaptık neden ailemle beni ayırdılar? Ben annemin ve babamın, kardeşlerimi bulmak istiyorum" dedi. Afganlı 3'ü çocuk Arapladı ailesi, bir grup göçmenle birlikte Edirne'de Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Yunan askerleri yakaladığı göçmenleri araçlara alarak başka bir yere götürürken, Menice Arapladı'yı annesi babası ve 2 kardeşinden ayrı bir araca aldı. Ailesine kaybeden küçük Menice, bir grup göçmenle birlikte Türkiye'ye geri gönderildi.

Annesi, babası ve 2 kardeşinin nerede olduğunu bilmeyen Menice Arapla, ailesinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşları döktü. Arapladı, "Ailemi çok özlüyorum. Ben çocuğum ve burada herkesin ailesi var ama benim yok. Biz onlara ne yaptık neden ailemle beni ayırdılar? Ben annemin ve babamın, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak eğitimimi tamamlamak istiyorum.Yunan polisi cep telefonu, para ve eşyalarımızı aldı. Yunan polisi çok kötü davrandı ve herkesi dövüyorlar" dedi.

'SURİYELİ BİR ADAMI VURDULAR'

Afganlı kız, Yunan polisinin göçmenlere çok kötü muamele yaptığını ve bir Suriyeli göçmeni ateş ederek öldürdüğünü öne sürdü.söyledi. Menice Arapladı, "Yunan polisi sürekli şiddet uyguluyor. Benim yanımda Suriyeli bir kişi Yunan polisi ile kavga etti. Daha sonra o Suriyeliyi alıp götürdüler ve hemen 2 el silah sesi duydum ve bir daha o Suriyeli görmedik. Sonra öldüğünü söylediler. Neden öldürdüler çünkü o Yunan polisine vurdu o yüzden öldürdüler. Ben ailemin bulunmasını istiyorum" dedi.

Edirne yunan polisi, 10 yaşındaki menice'yi ailesinden ayırdı

Yunanistan, Edirne, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
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