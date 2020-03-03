Edirne yunan polisi, darp ettiği göçmenleri çıplak geri gönderdi - Son Dakika
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Edirne yunan polisi, darp ettiği göçmenleri çıplak geri gönderdi

6 saat önce

Yunan polisi, darp ettiği göçmenleri çıplak geri gönderdiEDİRNE'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen Yunan polisi tarafından üzerindeki paraları ve değerli eşyaları ve kıyafetleri alınıp darp edilerek, Türkiye tarafına çıplak gönderildi.

Yunan polisi, darp ettiği göçmenleri çıplak geri gönderdi

EDİRNE'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen Yunan polisi tarafından üzerindeki paraları ve değerli eşyaları ve kıyafetleri alınıp darp edilerek, Türkiye tarafına çıplak gönderildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye akın eden düzensiz göçmenlerin geçişi sürüyor. Meriç Nehri üzerinden geçen göçmenlerden bazılarını yakalayan Yunan polisi, kamp yerine Türkiye'ye geri gönderiyor.

'ÇIPLAK GÖNDERİYORLAR'

Yunanistan tarafına geçen Afganlı bir grup göçmen, Yunan polisi tarafından darp edildiği söyledi. Yunan polisinin üzerindeki paraları ve kıyafetleri çıkarıp darp ettikten sonra zorla bota bindirip Türkiye tarafına itildiğini anlatan Muhammed Elhadar, "Ben ailem ve arkadaşlarımla birlikte dün karşıya geçmeyi başardım. Burada bizi Yunan polisi yakaladı. Bizi alıp bir yere götürdü. Bu sabah erken saatlerde Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldı. Sonra bizi elindeki sopalarla döverek Türkiye tarafına itti. Türk askeri bize sahip çıkıp battaniye verdi, yemek verdi. Allah Türk askerinden razı olsun" dedi.

Üzerindeki kıyafetleri ve değerli eşyaları gasp edilen Afgan Ali Haskani de, "Yunan polisi bize çok kötü davrandı. Sopayla her yerimize vurdu. Kadın çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Edirne'ye gelen binlerce kişi geceyi Edirne Otogar'ında geçiriyor. Edirne Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan, iş yerinin kapalı bölümünü mültecilerin gece kalması için açarken bazı göçmenlerde banklarda uyuyarak sabahladığı görüldü.

Edirne yunan polisi, darp ettiği göçmenleri çıplak geri gönderdi

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:18 Kaynak: DHA
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