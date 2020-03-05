Edirne yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki menice, pazarkule sınır kapısında ailesine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki menice, pazarkule sınır kapısında ailesine... - Son Dakika

Edirne yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki menice, pazarkule sınır kapısında ailesine...

6 saat önce

EDİRNE Yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki Menice, Pazarkule sınır kapısında ailesine kavuştu.

EDİRNE Yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki Menice, Pazarkule sınır kapısında ailesine kavuştu

Edirne yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki menice, pazarkule sınır kapısında ailesine...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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