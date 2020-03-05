Edirne yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki menice, pazarkule sınır kapısında ailesine... - Son Dakika

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Edirne yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki menice, pazarkule sınır kapısında ailesine...
6 saat önce
EDİRNE Yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki Menice, Pazarkule sınır kapısında ailesine kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
EDİRNE Yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki Menice, Pazarkule sınır kapısında ailesine kavuştu
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