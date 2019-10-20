Edirne yunanistan'ın 22 yaralı göçmeni zorla türkiye'ye gönderdiği iddiası

Yunanistan'ın 22 yaralı göçmeni zorla Türkiye'ye gönderdiği iddiası

YUNANİSTAN'ın, kaçak yollarla girdikleri ülkede geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 kaçak göçmeni, yaralı halde Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi. Yaralı halde jandarma ekipleri tarafından bulunan göçmenler, Edirne'de tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Türkiye'de bulunan; Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 44 düzensiz göçmen Sırbistan'a gitmek için kişi başı 3 bin Euro karşılığında insan tacirleri ile anlaşıp yasadışı yollardan Yunanistan'a geçti. Yunanistan'da kendileri için tutulan otobüse binen kaçaklar, sınırdan yaklaşık 1 saat gittikten sonra polis tarafından durdurulmak istendi. Otobüs sürücüsünün ihtara uymayıp yoluna devam etmesi üzerine Yunan polisi otobüse tabanca ile ateş açtı. Sürücüsünün panikleyip kontrolü yitirmesi üzerine otobüs devrildi.

Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Kazada yara almadan kurtulanlar kaçıp olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, iddiaya göre Yunan polisi tarafından Türkiye sınırına getirilerek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'ye gönderilen 22 yaralı göçmeni jandarma ekipleri Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde yaralı halde buldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı.

'2 KİŞİ ÖLDÜ, BİZİ YARALI HALDE TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Yaralılardan Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afganistanlı Abdülvahap Nasari(17), Yunan polisinin kendilerini yaralı halde botla Türkiye'ye gönderdiğini belirterek, "Yunan polisi otobüse ateş etti ve araç devrilerek kaza yaptı. Olay yerinde 12 ve 63 yaşındaki Afganistanlı öldü. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Bizi aç susuz saatlerce beklettiler. Daha sonra Yunan polisi bizi yaralı halde bota bindirip Türkiye'ye zorla gönderdi. Türkiye'de bize iyi davrandılar. Bize hastaneye getirdiler. Türkler çok iyi Allah Türklerden razı olsun" dedi.

Omzundan yaralanan Şevket Muhammet, (19) "Yunan polisi bizi botlara bindirip sudan zorla geri gönderdi. Türk jandarması bizi burada buldu ve çok iyi davrandı. Bir daha Avrupa'ya gitmeyeceğim. Türkiye'ye teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavisi sürüyor.